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İzmir Buca'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir Buca'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama
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İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında, toplamda 11 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki evde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, teknik ve fiziki takip sonucu adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskında Y.B. (60), C.A. (54) ve S.Ş'yi (41) gözaltına aldı.

Aramalarda, 11 tabanca, 5 kurusıkı tabanca,15 şarjör, bir miktar sentetik ecza ile madeni para baskı kalıbı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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