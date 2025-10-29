Haberler

İzmir Buca'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, toplam 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 tabanca, 35 fişek, 49 sentetik ecza hapı, 91 gram sentetik uyuşturucu ve 178 bin 900 lira bulundu.

İzmir'in Buca ilçesindeki 2 operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda ruhsatsız tüfek ve kuru sıkı ele geçirdi. Bu kapsamda M.Y, Ö.Y. ve E.M.F. gözaltına alındı.

Ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda da E.A, S.D. ve Y.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 35 fişek, 49 sentetik ecza hap, 91 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
