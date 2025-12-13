İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde 5 bin 440 uyuşturucu hap, 180 gram sentetik kannabionid ve 76 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E'nin ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde arama yapan ekipler, 5 bin 440 uyuşturucu hap, 180 gram sentetik kannabionid maddesi ile 76 gram esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel