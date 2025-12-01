İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 11 bin 296 sentetik hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satan ve imalatı yapan' şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler, Yıldız Mahallesi'ndeki bir eve dün operasyon düzenlendi. Evde ekiplerin aramasında, 11 bin 296 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler B.G. ve T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.