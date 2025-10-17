Haberler

İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan baskında 10 kilogram sentetik ecza ve 28 bin boş kapsül ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi.

Ekipler, M.A.K'nin ikamet ve arabasında yaptıkları aramada 10 kilogram sentetik ecza ve doldurulmaya hazır 28 bin boş kapsül ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

