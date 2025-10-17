İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi.

Ekipler, M.A.K'nin ikamet ve arabasında yaptıkları aramada 10 kilogram sentetik ecza ve doldurulmaya hazır 28 bin boş kapsül ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.