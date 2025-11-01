Haberler

İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 611 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik Şirinkapı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Bir otomobil ve ikamette yapılan aramada, 1 kilo 611 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili T.G, H.S. ve S.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
