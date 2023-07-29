İzmir Buca'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İzmir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde (BEGOS) bulunan bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atölyedeki kumaşların alev alması nedeniyle yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - İZMİR