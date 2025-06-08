İzmir Buca'da Silahlı Kavga: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir Buca'da Silahlı Kavga: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki Yücehan Eryıldız ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayda şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak'ta iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Yücehan Eryıldız (24) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eryıldız, ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan mahalle sakinleri, iki kişinin koşarak sokağa geldiğini, ardından silah seslerinin duyulduğunu ve kavgada çevreye bir miktar para saçıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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