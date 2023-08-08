İzmir Buca'da Parklara Zarar Verildi

İzmir Buca'da, daha önce Yıldız Mahallesi'ndeki çocuk parkının yakılmasının ardından, ilçedeki bazı parklardaki fıskiyelere de zarar verildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'Tüm bu hizmetler vatandaşlarımızın vergileri ile yapılıyor. Burada hepimizin kazançlarından kesilen vergiler var. Yani hepimizin alın teri var. İnsan kendi malına zarar verir mi?' diye tepki gösterdi.

İzmir Buca'da, daha önce Yıldız Mahallesi'ndeki çocuk parkının yakılmasının ardından, ilçedeki bazı parklardaki fıskiyelere de zarar verildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tüm bu hizmetler vatandaşlarımızın vergileri ile yapılıyor. Burada hepimizin kazançlarından kesilen vergiler var. Yani hepimizin alın teri var. İnsan kendi malına zarar verir mi?" diye tepki gösterdi.

İzmir Buca Belediyesi'nin çocuk parklarına zarar verildi. Geçen ay Yıldız Mahallesi'nde bulunan Şemsiyeli Park yakıldı. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan parklardaki su fıskiyelerine ve zamanlayıcı su saatleri kırıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yaşananlara tepki gösterdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Çok üzgünüz. Bu kötü durumla sürekli karşılaşıyoruz. Bunu yapanlar bilmiyorlar mı tüm bu hizmetler onların vergileri ile yapılıyor. Tüm bu parklar vatandaşın ortak malı. Burada herkesin alın teri var. Bizler hizmete açıyoruz, bakımını yapıyoruz ama kimin parasıyla yapılıyor? Halkımızın parasıyla, hepimizin kazançlarından kesilen vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına nasıl zarar verir?"