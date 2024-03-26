İzmir Buca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Pala (64) yönetimindeki 35 VK 471 plakalı otomobil, 29 Ekim Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Meheddin B. (54) idaresindeki 35 HAE 29 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Pala ile eşi Sevgi Pala (62) kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.