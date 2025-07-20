İzmir Buca'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Buca'da çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı arı kovanları ve bir iş yeri zarar gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adatepe Mahallesi Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki bazı arı kovanları ile bir iş yeri zarar gördü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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