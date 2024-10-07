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İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Silah ve El Bombası Gömerken Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Silah ve El Bombası Gömerken Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan Y.S. ve S.O. isimli iki şüpheli tutuklandı. Olay, emniyet ekiplerinin şüpheli davranışları fark etmesiyle gerçekleşti ve yapılan operasyon sonucunda çeşitli silahlar ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

Ekipler, şüphelileri ormanlık alana silah ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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