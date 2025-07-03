İzmir Buca'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanıyor ve dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel