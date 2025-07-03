İzmir Buca'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanıyor ve dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.