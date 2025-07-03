İzmir Buca'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir Buca'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar ve helikopterler ile arazöz ve dozerler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalara devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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