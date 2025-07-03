İzmir Buca'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

1) İZMİR BUCA'DA ORMAN YANGINI: MÜDAHALEYE KARADAN DEVAM EDİLİYOR

İzmir Buca'da orman yangını (3)

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararmasının ardından karadan devam ediyor. Yangın Kısıkköy mobilya şehrine doğru ilerlerken, yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede bazı hobi bahçeleri tahliye edildi. Alevlerin bölgede bulunan Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için de yoğun çalışmalar yapılıyor.

OTOYOL KAPANDI

İzmir Buca'da orman yangını (4)

İzmir'in Buca ilçesinde çıktıktan sonra hızla yayılan orman yangını bir yandan Gaziemir'in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. İzmir Aydın Otoyolu, havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette trafik akışına kapandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Buca'da çıkan ve 2 kişinin gözaltına alındığı yangının çıkış sebebi belli oldu. Şüphelilerin spiral makinesiyle çalışırken makineden çıkan kıvılcımların bölgede bulunan çöplere sirayet ettiği, oradan da rüzgarın etkisiyle ormana yayıldığı öğrenildi. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 ilçenin sınırlarına kadar yayıldı.