İzmir Buca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangına, çok sayıda itfaiye aracı ve hava destekli ekipler sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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