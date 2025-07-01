İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, helikopterler ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Buca ilçesinde Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30'da ormanda çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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