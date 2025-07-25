İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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