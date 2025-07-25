İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına, yangının söndürülmesi için havadan uçak ve helikopterler ile karadan ekipler müdahale ediyor. Yangının sebepleri henüz belirlenemedi.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynaklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Şevval Bahar - Güncel
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