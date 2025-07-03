İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının başladığı Zafer Mahallesi yakınlarında çok sayıda itfaiye aracı ve hava destek ekipleri sevk edildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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