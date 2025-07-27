İzmir Buca'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve hava unsuru ile itfaiye araçları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.