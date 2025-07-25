İzmir Buca'da Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Buca ilçesinde Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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