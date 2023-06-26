İzmir Buca'da Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde Karaağaç Koşuyolu mevkiinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Buca'nın Karaağaç Koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 8 dakika sonra yaptı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale ekibi ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.