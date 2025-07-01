İzmir Buca'da Orman Yangını
İzmir'in Buca ilçesinde saat 12.30'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda başladı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
1) İZMİR BUCA'DA ORMAN YANGINI
İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Buca ilçesinde Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30'da ormanda çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel