İzmir Buca'da Orman Dışı Alan Yangınına Hava ve Karadan Müdaheler Devam Ediyor

İzmir Buca'da Orman Dışı Alan Yangınına Hava ve Karadan Müdaheler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına karşı 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz ve 99 personel ile müdahale ediliyor.

4 UÇAK VE 2 HELİKOPTER İLE KARA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Buca ilçesindeki yangının orman dışı alanda başladığı belirtildi. Açıklamada, "4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 99 personel Buca'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Tolga TAHÇI / BUCA,(İzmir)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.