İzmir Buca'da Orman Dışı Alan Yangınına Hava ve Karadan Müdaheler Devam Ediyor

4 UÇAK VE 2 HELİKOPTER İLE KARA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Buca ilçesindeki yangının orman dışı alanda başladığı belirtildi. Açıklamada, "4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 99 personel Buca'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Tolga TAHÇI / BUCA,(İzmir)