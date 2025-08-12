İzmir Buca'da Orman Dışı Alan Yangınına Hava ve Karadan Müdaheler Devam Ediyor
İzmir'in Buca ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına karşı 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz ve 99 personel ile müdahale ediliyor.
4 UÇAK VE 2 HELİKOPTER İLE KARA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Buca ilçesindeki yangının orman dışı alanda başladığı belirtildi. Açıklamada, "4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 99 personel Buca'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.
Tolga TAHÇI / BUCA,(İzmir)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel