İzmir Buca'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir Buca'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Akdoğan Caddesi'nde T.A. (56) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon ile M.E.Y'nin (23) kullandığı 35 BRH 497 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. ile yanında bulunan İbrahim Halil Kit (32) yaralandı.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü T.A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun yolun sağına dönüş yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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