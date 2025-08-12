İzmir Buca'da Minibüste Yangın, Alevler Ormana Sıçradı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, alevlerin ormana sıçramasına yol açtı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

