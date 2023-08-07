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İzmir Buca'da Katı Atık Toplama Merkezinde Yangın

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İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir katı atık toplama merkezinde çıkan yangın, şehrin birçok noktasından görülen dumanlarla kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir katı atık toplama merkezinde yangın çıktı. Dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir katı atık toplama merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle merkezde depolanan katı atıklar alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saatler sonra kontrol altında alındı. İşletmede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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