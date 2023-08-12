İzmir Buca'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yangın, Çamlıkule Mahallesi'ndeki depoda meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yangının iş makinesi çalışırken çıktığı belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki hurda deposunda çıkan yangın sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 16.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 254 sokaktaki hurda deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın veya can kaybının olmadığı yangın ekiplerde kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının iş makinesi çalışırken çıktığı öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.