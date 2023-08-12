İzmir Buca'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar ilçenin bir çok noktasından görünürken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre iş makinesi kaynaklı çıktığı öne sürülen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Depodan çıkan siyah dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, depoda büyük maddi hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanan vatandaşın bulunmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - İZMİR