İzmir Buca'da Atık Yığınında Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde atık yığınında çıkan yangın, park halindeki bir kamyonete sıçrayarak kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürdü.

İZMİR'in Buca ilçesinde boş alandaki atık yığınının alev alması sonucu alevlerin sıçradığı bir kamyonet kullanılamaz hale gelirken, bir kamyonet kasası da zarar gördü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 718 Sokaktaki boş alanda çıktı. Alandaki atık yığınlarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek park halinde bulunan Adem Yenilmez'e ait 61 AFK 686 plakalı kamyonete ve başka bir kamyonetin kasasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bir kamyonet kullanılmaz hale gelirken, bir başka kamyonetin ise kasasında zarar oluştu.

Kamyonetin sahibi Adem Yenilmez (42), yangın çıktığını öğrendiği an alana geldiğinde aracın alevler içerisinde olduğunu söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
