İzmir Buca'da Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İzmir'in Buca ilçesinde apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ev ile zemin katta bulunan manavda hasar oluştu.