İzmir Bornova'da Yangın: Konteynerden Kamyona Sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesinde konteynerde başlayıp kamyona sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Egemenlik Mahallesi'ndeki bir kamyon garajında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, daha sonda bitişikteki 06 DFE 807 plakalı kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.