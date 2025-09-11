İzmir Bornova'da Yangın: Konteynerden Kamyona Sıçradı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyon garajında çıkan yangında, konteynerde başlayan alevler bitişikteki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.
Egemenlik Mahallesi'ndeki bir kamyon garajında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, daha sonda bitişikteki 06 DFE 807 plakalı kamyona sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel