Haberler

İzmir Bornova'da Yangın: Konteynerden Kamyona Sıçradı

İzmir Bornova'da Yangın: Konteynerden Kamyona Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyon garajında çıkan yangında, konteynerde başlayan alevler bitişikteki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde konteynerde başlayıp kamyona sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Egemenlik Mahallesi'ndeki bir kamyon garajında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, daha sonda bitişikteki 06 DFE 807 plakalı kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.