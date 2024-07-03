İzmir Bornova'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.