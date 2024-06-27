İzmir Bornova'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.