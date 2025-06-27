İzmir Bornova'da Orman Yangını: Evler Zarar Gördü
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bazı evlere zarar verdi. Yangın sonucunda evlerin bahçesindeki araçlar yandı ve çam ağaçları kül oldu.
İzmir Bornova'da orman yangını (4)
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında alevler bazı evlere zarar verdi. Evlerin bahçesindeki bir otomobil, bir cip ve bir motosikletin yanarak demir yığınına döndüğü görüldü. Çam ağaçları ise yanarak siyaha büründü.
Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel