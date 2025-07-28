İzmir Bornova'da Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlere müdahale için çok sayıda hava aracı ve arazöz bölgeye sevk edildi.
İZMİR'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber: Tolga TAHÇI / İZMİR, DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel