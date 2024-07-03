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İzmir Bornova'da Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Bornova ilçesinde Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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