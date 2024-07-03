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İzmir Bornova'da Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı, 7 Ev Hasar Aldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 2 mahalle boşaltıldı ve 7 ev hasar aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.

2 mahalle boşaltıldı, 7 ev hasar aldı

Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere saat 13.40 civarında Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

Kısa bir süre içerisinde hem havadan hem karadan yangına müdahaleye başladığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor."

TSK'ya ait 3 helikopter görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter, İzmir'in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yangının başlamasının ardından tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatılan İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Elban Orman Yangını Bornova İzmir Yaşam Güncel Haberler

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