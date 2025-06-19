İzmir Bornova'da Maki Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

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Bornova ilçesinde çıkan maki yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve karadan ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale devam ediyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bornova ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber-Kamera: Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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