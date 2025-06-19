İzmir Bornova'da Maki Yangını Çıktı

İzmir Bornova'da Maki Yangını Çıktı
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İzmir'in Bornova ilçesinde maki yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bornova ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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