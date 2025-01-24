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İzmir Bornova'da Asayiş Uygulaması: 274 Araç Denetlendi, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir Bornova'da Asayiş Uygulaması: 274 Araç Denetlendi, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve dar alan uygulamasında 274 araç denetlendi. 1078 kişi sorgulandı, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 335 bin 940 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında bir ruhsatsız tabanca ve 1686 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve dar alan uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel de uygulamalara katılarak sürücüler ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Sel, burada gazetecilere, amaçlarının vatandaşın evlerine güvenli bir şekilde gitmesini ve sokaklarda huzuru sağlamak olduğunu belirtti.

Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus polislerindeki artışa da dikkat çeken Sel, "Yunus ekiplerinin sayısını 40'tan 150'ye çıkardık, bu sayıyı 200'e çıkarmak amacındayız. Bunun yanı sıra ATV motorlu polis ekiplerimiz de var. Onlar genelde sahil bandında, trafiğe çıkmadan görevlerini gerçekleştiriyor. Amacımız polisimizin, halkımız tarafından daha yoğun bir şekilde görünür olmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Polis ekipleri, uygulamalar kapsamında 274 araç ve 83 motosikleti denetledi, 1078 kişinin sorgulamasını yaptı.

Trafik ihlali yapan ve evraklarında eksikleri bulunan sürücülere 335 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.

Aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 2 şüpheliden 1686 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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