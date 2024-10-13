İZMİR Bilal Saygılı: Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşunun her mahallede ifade edilmesi elzemdir

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Mahalle başkanlarımızın güçlü çalışmaları ile cumhurbaşkanımızın güçlü duruşunun her mahallede ifade edilmesi elzemdir. Bu yeni dönemde teşkilatlarımız şu 'Dört S' kuralını benimsesinler. İlk S saygı. Allah için birbirimize saygı gösterirsek rabbim bize bereketini nasip eder. İkinci S sevgi. Birbirimizi Allah için seveceğiz. En önemlisi samimiyet. Birbirimize samimi olacağız. Beşinci S ise Allah'ın merhametinin üzerimizde olması için secdeyi unutmayalım" dedi. Kongreye Ankara'da bir toplantıya çağrıldığı için telefonla bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, Karşıyaka'ya stat yapmayı çok istediklerini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bununla ilgili bir girişim olmadığını dile getirdi.

AK Parti Karşıyaka 8. Olağan İlçe Kongresi Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekili Şebnem Bursalı ile çok sayıda partili katıldı. Divan başkanlığına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya'nın seçildiği kongrede Karşıyaka mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten Selahattin Köse tek aday olarak gösterildi. Kongrenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından Karşıyaka teşkilatının çalışmalarını anlatan bir video izletildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kongrede yaptığı konuşmada "56 yaşında biri olarak Türkiye'de pek çok değişimlere şahit oldum. Biz çok badireden geçtik. 28 Şubat'ı yaşadık. Ailelerimiz tesettür yüzünden İzmir'de sokaklara çıkmakta sıkıntı yaşadı. Cumhurbaşkanımız birçok söz verdi; savunma sanayiinden tutunda endüstrileşmeye kadar. Bunlardan biri tesettür engelinin bitirilmesi, diğeri Ayasofya'nın açılması ve üçüncüsü ise Allah'ın izniyle bu nesle nasip olacaktır Kudüs'te namazı kılmak olacaktır" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'dan bir söz veren Saygılı, salondaki gençlere seslenerek şunları söyledi: "İzmir'imizi önümüzdeki ilk seçimlerde AK Parti'nin medar-ı iftiharı yapacak mıyız? Karşıyaka'nın mührünü İzmir'e vuracak mıyız? Karşıyaka'yı İzmir'in rekor ilçesi olarak yükseltecek miyiz? Mahalle başkanlarımızın güçlü çalışmaları ile cumhurbaşkanımızın güçlü duruşunun her mahallede ifade edilmesi elzemdir. Bu yeni dönemde teşkilatlarımız şu 'Dört S' kuralını benimsesinler. İlk S saygı. Allah için birbirimize saygı gösterirsek rabbim bize bereketini nasip eder. İkinci S sevgi. Birbirimizi Allah için seveceğiz. En önemlisi samimiyet. Birbirimize samimi olacağız. Beşinci S ise Allah'ın merhametinin üzerimizde olması için secdeyi unutmayalım. İstiklal Şairimiz Merhum Akif'in dediği gibi: Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz."

'6 AYDIR SESLENİYORUZ'

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasının ardından kongreye Ankara'daki toplantısı nedeniyle katılamayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı arayarak konuşmasını salona dinletti. Son yerel seçimde ses getirecek bir kampanya yaptıklarını söyleyen Hamza Dağ, "Kongrede bir arada olacaktık ama dün akşam gelen bir toplantı haberi ile yola çıktım. Karşıyaka deyince Karşıyaka Stadı geliyor aklıma. Bu stadı yapmak için çaba sarf ettik. Birileri dava açarak bunu engellemeye çalıştı. Yerel seçim öncesinde de 'Bu stadı biz yapacağız' sözleri oldu. 6 aydır sesleniyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı bu yeri belediyeye vermeye hazırdır. Henüz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda bir hamle olmadığını ifade etmek istiyorum. Karşıyakalılar adına ben buradan seslenmiş oluyorum. İnşallah daha nice kongreleri birlikte yapacağız. Nice başarılar elde edeceğiz. Bu güne kadar Karşıyaka'da emek veren ilçe başkanlarımıza ilçe yönetimimize saygılarımı sunuyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

'HAYALLERİMİZ BÜYÜK İNANCIMIZ TAM'

AK Parti İzmir İl Milletvekili Şebnem Bursalı da ilçe kongrelerinin ilkini Karabağlar'da ikincisini ise Karşıyaka'da yaptıklarını dile getirip, "Yeni dönemde önce Karşıyaka'mızı sonra İzmir'de AK Partimizi zirveye taşıyacağımıza inancımız tam. Birlik, beraberlik, başarı. 3 B bizim AK Parti olarak davamızın en önemli temel taşları. Biz bir oldukça başarı kaçınılmaz. Siyaset uzun soluklu bir bayrak yarışı. Hayallerimiz büyük inancımız tam. Biz herkesin kıskandığı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşları olarak bundan sonra da aynı inançla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZ İŞLEMLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kongrede konuşan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Türkiye'nin dünya çapında güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekerek "Eski Türkiye yok güçlü Türkiye ve onun başkumandanı Recep Tayyip Erdoğan var. Ülkemizdeki birlik beraberliği bozmaya gücünüz yetmeyecek" dedi. Konuşmasında siyaset hayatına başlamasıyla ilgili bazı notlar aktaran Köse şöyle devam etti:

"31 Mart seçimlerinde Karşıyaka'da en yüksek oy oranına ulaştık. Seçimlerde oyunu arttıran tek ilçe Karşıyaka olmuştur. Önümüzdeki yerel seçimlerde Karşıyaka'yı ak belediyecilikle tanıştırmaya kararlıyız. CHP genel merkezinin atadığı başkanlar yüzünden ilçemiz ve ilimiz kaderine terk edildi. Belediye meclisinde bu olumsuzlukları dile getiren meclis üyelerimizin mikrofonları kapatılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarını susturamayacaksın. Hukuksuz işlemlerin takipçisi olacağız. Bizlere düşen sorumluluk liderimizin arkasında sapasağlam durmaktır."

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)