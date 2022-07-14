İZMİR BERGAMA'DA MAKİLİK YANGINI İZMİR'in Bergama ilçesinde makilikte yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İZMİR'in Bergama ilçesinde makilikte yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 09.30 sıralarında Sağancı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlerin bölgedeki süt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Bergama İzmir Güncel Haberler

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