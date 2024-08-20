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İzmir Bayraklı Sahilinde Ölü Balıklar Kıyıya Vurdu

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İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde ölü balıkların kıyıya vurması ve kirlilik nedeniyle oluşan pis koku ve sinek çoğalması tedirginlik yaratıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları toplamak için çalışma başlattı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesi sahilinde ölü balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıklar ve kirlilik nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı. Kıyıya vuran ölü balıkları görenler, durumdan tedirgin oldu.

Bayraklı sahilinde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu. Ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik ilçede pis bir kokuya neden oldu, sinekler de çoğaldı. Ölü balıkları görenler, durumdan tedirgin olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma başlattı.

Bayraklı bölgesinde ağır bir koku olduğunu söyleyen Ahmet Husalar (43), "Motor kullanıyorum ve devamlı bu yoldan gelip geçiyorum. Son zamanlarda kokuda inanılmaz bir artış var. 'Medeniyetin başkenti İzmir'de insanlar balık yiyemiyor ama balık kokusunu belediye ücretsiz olarak insanlara dağıtıyor. İnşallah bir an önce sorunu çözerler. Koku kışın da ara ara duyuluyor ama yaz aylarında katlanılamayacak bir şekilde oluyor. Hizmet bekliyoruz, başka bir şey beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞTE KÖRFEZDE YUNUS, KAPLUMBAĞA GÖRÜRDÜK, HİÇBİRİ KALMADI'

Sahilde yürüyüş yapan Rıdvan Şinasi (71) ise "Doğma büyüme buralıyım. Çocukken, 1960'lı yılların başında burada denize girerdik, çok güzeldi, plaj gibiydi. Hatta körfezde yunusların yüzdüğünü görürdük, kaplumbağaların olduğunu biliyorum. Hiçbiri kalmadı. 'Körfez, kendi kendini temizliyor' diyorlardı demek ki, böyle bir şey yok. Bu görüntü kirliliğin sonucu. Ölü, irili ufaklı balıklar var, kötü bir görüntü. Körfezde böyle bir görüntünün olması üzüyor. Baktığınızda suyun ne kadar kirli olduğu gözüküyor. İlgililer çok acil önlem almaları lazım, körfezin hali felaket" dedi.

'BİZE TEMİZ BİR DENİZ BIRAKSINLAR'

Bayraklı sahiline ailece geldiklerini belirten Recep Çolak (65) da "Normalde bir sıkıntı yoktu ama 4-5 günden beri koku olmaya başladı. Balıklar ölmüş, deniz çöplük içinde. Belediye burada güzel bir yer yapmış ama oturup da şu kokuyu çekmektense oturmamak daha iyi. Dün sabah gelmiştik aynı koku vardı, bu sabah belki koku gitmiştir, dedik ama koku devam ediyor. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi bu duruma bir önlem almalı. Vatandaşa burada mikrop bulaşır. Denizin temizlenmesi lazım ki, vatandaş burada da rahat rahat oturabilsin. Bornova'da yaşıyorum, orada sahil olmadığı için buraya gelip vakit geçirmek istiyorum ama bu pislikte artık sahilde kimse kalmayacak. Belediye hizmetinin böyle olmaması lazım. Rica ediyorum, bize temiz bir deniz bıraksınlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı İzmir Çevre Yaşam Güncel Haberler

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