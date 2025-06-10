İzmir Bayındır'da Çöp Alanında Yangın Söndürüldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde Buruncuk ile Yakacık mahalleleri arasındaki çöp alanında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde çöp alanında çıkan yangın söndürüldü.
Buruncuk ile Yakacık mahalleleri arasındaki çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 2 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel