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İzmir Barosu'ndan Gözaltılara Tepki: Demokratik Haklar Suç Değildir

İzmir Barosu'ndan Gözaltılara Tepki: Demokratik Haklar Suç Değildir
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İzmir Barosu, sabah saatlerinde yapılan operasyonla çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığını bildirerek, demokratik hakların kullanılmasının suç olmadığını vurguladı ve gözaltıların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(İZMİR )- İzmir Barosu, kentte sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla mart ayındaki protestolarla ilgili çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığını bildirerek "Demokratik hakları kullanmak suç değildir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

İzmir'de sabah saatlerinde sendikacılar ile SOL Parti, EMEP ve TİP üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Barosu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Demokratik hakları kullanmak suç değildir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Bugün sabah saatleri itibariyle çok sayıda yurttaşımızın Mart ayındaki protestolarla ilgili gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Demokratik haklarını kullanan yurttaşlarımızın gözaltı / tutuklama uygulamalarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmesini kabul etmiyor, gözaltındaki tüm yurttaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."

Gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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