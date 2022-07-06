İzmir Barosu: "Avukatlara Yönelik Önlen(E)Meyen Şiddet ve Saldırılar Karşısında Meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz'da Duruşmalara Girmeme Çağrısı... - Haberler

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İzmir Barosu: "Avukatlara Yönelik Önlen(E)Meyen Şiddet ve Saldırılar Karşısında Meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz'da Duruşmalara Girmeme Çağrısı...

ANKA - Güncel
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İzmir Barosu: 'Avukatlara Yönelik Önlen(E)Meyen Şiddet ve Saldırılar Karşısında Meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz'da Duruşmalara Girmeme Çağrısı...

İzmir Barosu, "Avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına' karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu, "Avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına' karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu, İstanbul Barosu üyesi avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi üzerine 7 ve 8 Temmuz'da tüm meslektaşlarına duruşmalara girmeme çağrısı yaptı. İzmir Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda; 'avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına' karar verilmiştir.

Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe göstererek; özel vekil ve müdafilere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bir yanda ekonomik şiddet, bir yanda ölüm; Yeter artık!"

ANKA / Güncel

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