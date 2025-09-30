İzmir Balçova'daki Saldırıda Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

(İZMİR) - İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi. Amilağ, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Saldırı, Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılmıştı. Olayda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın yaşamını yitirmişti. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş da yaralanmıştı. Yaralılardan Ömer Amilağ'ın bugün hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. isimli şüpheli, çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 08.09.2025 günü İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, bugün hastanede şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."