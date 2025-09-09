İzmir Balçova'daki Polis Merkezine Saldırıyla İlgili Soruşturmada Gözaltı Sayısı 27'ye Yükseldi

(İZMİR) - İzmir'de iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve iki polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yürütülen adli soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan kişi sayısı 27'ye yükselmiş olup, yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir."